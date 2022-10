Ausstellung in Moers : Wie sich Kunst und Kirche ergänzen

Jutta Dammers-Plaßmann, Johannes Göbel und Christoph Steeger trugen schon lange den Wunsch in sich, in der Stadtkirche auszustellen. Foto: Norbert Prümen

Moers Malerei und Installationen erwarten die Gäste der Moerser Stadtkirche. Der gesamte Kirchenraum lädt zur stillen Begegnung ein. Begleitet wird die dreiwöchige Ausstellung von einem kulturellen Rahmenprogramm.

Von Sabine Hannemann

„Die Nacht geht vorbei“ haben die Kunstschaffenden, Julia Dammers-Plassmann, Christoph Steeger und Johannes Göbel, ihre Ausstellung in der Moerser Stadtkirche genannt. Am Samstag, 15. Oktober, wird sie um 20 Uhr eröffnet. Die Gäste dürfen gespannt sein, denn Kunstwerke und Kirche ergänzen sich in idealer Weise „und bilden eine Einheit“, so Christoph Steeger.

Schon länger trugen sie den Wunsch in sich, in der Stadtkirche, dem Ort der Stille, auszustellen. Ein Wunsch, der jetzt in Kooperation mit der Kirchengemeinde und mit dem Kulturbüro umgesetzt werden konnte. Malerin Julia Dammers-Plassmann ließ sich vom kirchlichen Umfeld zu ihren Arbeiten inspirieren. „Meine inneren Themen habe ich auf die Leinwand gebracht“, sagt die Malerin. Sinnliche Fragen nach dem Ursprung, dem Werden und Vergehen haben sie angetrieben.

Ihre Bilder sind eine Einladung, ein Türöffner, sich diesem Komplex zu stellen. Ähnlich wie in der Bibel hat sie sich von der symbolträchtigen biblischen Zahl Sieben leiten lassen. Den beinahe spielerischen Zugang ermöglicht Christoph Steeger mit seiner Installation im Eingang, den fliegenden ungeschriebenen Büchern. „Sie hängen als Gruppe in der Luft und bewegen sich interaktiv, wie ein Vogel individuell in alle Richtungen“, so der Künstler. Assoziationen schaffen diese Objekte, erinnern im Kirchenraum an die Bibel. Dem Buch der Bücher, das jeder selber wie im richtigen Leben schreibt, verbunden mit der Aufforderung. „Tu was, dann geschieht was!“ Das Wortspiel mit dem Wortstamm „über“ hat Johannes Göbel betrieben. Zwei Installationen im Eingang und dem Altarraum korrespondieren miteinander. „Ich habe sie sinnvoll geordnet“, so Göbel, der den Gast zu einem Dialog, zu einer Litanei, einlädt. Er ist zugleich ein Brückenschlag im Komplex Kirche und Kunst, umgeben von historischem Ambiente der Stadtkirche.

Magisch anziehend wirken die rotierenden Könige im Mittelgang auf einer begrenzten Aktionsfläche. „Sie sind lärmig, frech, bewegen sich aufeinander zu und drehen sich weg. Sie zeigen ein Leben im Durcheinander und haben zugleich etwas Wesenhaftes“, beschreibt Christoph Steeger die Herrschersymbole. Die Idee kam ihm bei Händels „Messias“. Der Titel „Die Nacht geht vorbei“, so die Kunstschaffenden, trägt die Hoffnung in sich, gepaart mit der Botschaft, auf jede Dunkelheit folgt das Licht, aus dem sich Kraft schöpfen lässt. Am heutigen Samstag laden Christoph Steeger und Johannes Göbel zu einer Lesung mit Prosa, Lyrik und Wortbruchstücken ein.