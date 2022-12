Eine besondere Freundschaft Über Zeiten und Grenzen hinweg verbunden

Sich bei all den Unabwägbarkeiten überhaupt pünktlich zu treffen, grenzte an ein kleines Wunder. Doch es klappte, und so verbrachten die beiden eine wunderbare und unvergessliche gemeinsame Woche. Die Rundreise, auf der Barek Andrea seine Heimat zeigte, endete in der Hauptstadt Budapest. „Ich war total verliebt und spielte sogar mit dem Gedanken, nach Ungarn zu ziehen. Doch jeder von uns hatte Pläne, war in Ausbildung. Und so gingen wir abermals zurück in unsere getrennten Welten“, erzählt Andrea wehmütig.