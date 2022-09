Elf Wochen zu früh und nur 980 Gramm : Wie Baby Ben im Moerser Krankenhaus Bethanien um sein Leben kämpfte

Jennifer und Malte Rachul (M.) verabschieden sich mit Baby Ben vom Team der Frühgeborenenintensivstation. Foto: Stiftung Bethanien Moers

Moers Knapp elf Wochen zu früh und mit nur 980 Gramm kam der Sohn von Jennifer und Malte Rachul im Krankenhaus Bethanien auf die Welt. Viel zu früh. Wie das Team der Frühgeborenenintensivstation um sein Leben kämpfte – und gewann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

980 Gramm – weniger als ein supermarktübliches Päckchen Zucker: So viel wiegt der kleine Ben Rachul, als er am 14. Juli um 20.39 Uhr mit gerade einmal 35 Zentimetern Körperlänge im Krankenhaus Bethanien das Licht der Welt erblickt. Baby Ben kommt bereits in der 29. Schwangerschaftswoche, Geburtstag und zuvor errechnetes Geburtsdatum liegen knapp elf Wochen auseinander. Weil der Junge weniger als 1000 Gramm wiegt, gilt er als extreme Frühgeburt.

Das heißt, bei Ben ist alles klein – viel zu klein: Das Köpfchen misst bei der Geburt gerade einmal knapp 27 Zentimeter, Finger und Zehen sind winzig, sein Körper füllt nicht mal den kleinsten Strampler aus. Dass seine Eltern Jennifer und Malte Rachul aus Duisburg-Rheinhausen ihren Sohn nach rund 60 Tagen Krankenhausaufenthalt gesund mit nach Hause nehmen können, verdanken sie insbesondere dem Team der Frühgeborenenintensivstation der Kinderklinik Bethanien. Es hat den kleinen Jungen in den vergangenen zwei Monaten mit allem versorgt, was er nach seiner viel zu frühen Geburt benötigt hat.

Info Interdisziplinäres Team arbeitet eng zusammen Perinatalzentrum Level 1 Die Frühgeborenenmedizin im Krankenhaus Bethanien ist als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) ausgewiesen, das auch Frühgeburten unter 1250 Gramm begleiten darf. Im Perinatalzentrum arbeitet ein interdisziplinäres Team unter anderem aus Geburtshelferinnen und Kinderärztinnen eng zusammen.

Bens Start ins Leben war holprig. Als Mutter Jennifer an besagtem Donnerstag im Juli alleine zu Hause ist, bekommt sie plötzlich starke Unterleibsschmerzen. Der mutmaßliche Grund: einsetzende Wehen. Ihr Verlobter Malte befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Dong-Open-Air-Festival auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Jennifer Rachul nimmt sich vor, einen kühlen Kopf zu bewahren und ruht sich eine Weile auf der Couch aus. „Vielleicht lassen die Schmerzen nach einem kurzen Schlaf wieder nach“, denkt die 33-Jährige. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Als sie aufwacht, sind die Krämpfe noch stärker. Rachul ruft ihre Mutter an, die sie zu ihrer Ärztin fahren soll. Vor der Abfahrt will die Schwangere noch schnell unter die Dusche. Dann platzt die Fruchtblase. Von ihrer Mutter wird die Rheinhauserin direkt ins Duisburger Johanniter-Krankenhaus gefahren. Von dort aus bringt sie ein Krankenwagen mit Blaulicht ins Bethanien. Ben hatte sich inzwischen gefährlich weit auf den Weg gemacht.

In der Zwischenzeit versucht die Mutter von Jennifer Rachul, Vater Malte vergeblich auf dem Festival zu erreichen. Sein Bruder schafft es schließlich und gibt ihm die Nachricht von der unmittelbar bevorstehenden Geburt seines Sohnes weiter. Sofort macht sich Malte Rachul auf den Weg und hat großes Glück: Der Fahrer des Festival-Shuttlebusses bringt den werdenden Vater direkt zum Moerser Krankenhaus.

Bei seiner Verlobten Jennifer im Kreißsaal geht derweil alles sehr schnell: Die Geburt lässt sich nicht mehr verzögern, für die Gabe der sogenannten Lungenreifungsbehandlung ist keine Zeit. Das geburtshilfliche Team holt Ben auf natürlichem Weg, auf der Frühgeborenenintensivstation wird er anschließend weiterversorgt. Dort bekommt Ben Atemunterstützung durch eine kleine Sauerstoffmaske, einen zentralen Venenkatheter, eine Magensonde zur Ernährung sowie Medikamente zum Offenhalten der Lunge und solche gegen eine Infektion. Als Vater Malte im Krankenhaus ankommt, ist Ben bereits geboren.

Am späten Abend, gegen halb zwölf, kann Jennifer Rachul ihr Baby auf der Frühchenintensivstation besuchen. Sie kann sich noch gut an den Moment erinnern, als sie ihr Baby zum ersten Mal, angeschlossen an Überwachungsgeräte, im Brutkasten sieht: „Es war schrecklich, ihn an den vielen Schläuchen zu sehen“, sagt sie.

Das Team der Frühgeborenenintensivstation nimmt der verunsicherten Mutter die Angst; erklärt ihr, wie es ihrem Sohn geht, wie die medizinische Versorgung abläuft und wie es weitergeht. Und tatsächlich: Ben entwickelt sich in den nächsten Wochen gut, nimmt ausreichend Nahrung auf und legt an Gewicht zu. „Er hatte sich unter den notwendigen intensivmedizinischen Maßnahmen stabilisiert und ist dann in die Wachstumsphase übergegangen“, berichtet der Leitende Oberarzt der Kinderklinik, Gündüz Selcan.

Die Geschichte um Bens Geburt hat aber auch noch ein weiteres Kapitel: Etwa eine Woche vor seiner Entlassung aus dem Krankenhaus haben sich Jennifer und Malte Rachul im Duisburg-Rheinhausener Standesamt das Ja-Wort gegeben. Eigentlich rechnete die Braut fest damit, dass sie mit Babybauch vor den Altar treten würde, der kleine Ben aber hatte einen anderen Plan für seine Eltern. „Ben war neugierig auf die Welt“, sagt Mutter Jennifer und fügt hinzu: „Ich habe das alles erst zwei bis drei Wochen später realisiert.“