Projekte in Awo-Einrichtungen Wie Senioreneinrichtungen den Klimaschutz fördern

Aktuell werden in Deutschland rund 820.000 Menschen in vollstationären Einrichtungen versorgt. Die Bewohner können durch ihr individuelles Verhalten den CO 2 -Fußabdruck zum Beispiel durch Konsumverhalten nur in einem geringen Maße beeinflussen. Umso wichtiger sei es, organisatorische und infrastrukturelle Abläufe zu prüfen und Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, teilte die Awo mit. Entscheidend sei nicht nur die Balance zwischen der Notwendigkeit einer hohen Pflegequalität und Klimaschutz, sondern auch die Sensibilisierung sowohl von Bewohnern und deren Angehörigen als auch der Mitarbeitenden.