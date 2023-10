Gymnasium in Moers Wie Schüler in die NS-Zeit eintauchen

Einen ungewöhnlichen Geschichtsunterricht erleben die Oberstufenschülerinnen und –schüler des Moerser Gymnasiums in den Filder Benden. Seit Ende der Herbstferien können sie in zwei in ihrer Schule eingerichteten „Escape Rooms“ hautnah und auf spielerische Weise den mutigen Einsatz von Clemens August Graf von Galen gegen die Euthanasie-Morde der Nazis nachvollziehen. Der damals als Bischof in Münster amtierende Graf hatte am 3. August 1941 in einer Predigt in der örtlichen Lamberti-Kirche die unmenschlichen medizinischen Versuche und Tötungen von geistig und körperlich behinderten Menschen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten angeprangert und sich damit später den ehrenvollen Namen „Löwe von Münster“ erworben.