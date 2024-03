Gymnasium Filder Benden in Moers Wie Schüler eine Museumsschau zusammenstellten

In einem dreitägigen Workshop hat sich die Klasse 6a des Gymnasiums in den Filder Benden auf die „Spur des Geldes“ begeben. Mit Unterstützung des Grafschafter Museums im Moerser Schloss haben die Mädchen und Jungen eine eigene Ausstellung zum Thema „Die Spur des Geldes“ erarbeitet. Am 16. Februar wurde sie in der Puppenstube im Dachgeschoss eröffnet und war 14 Tage lang zu den normalen Öffnungszeiten des Museums zu sehen.