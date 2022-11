Jugendkongress in Moers Wie Schüler das demokratische Miteinander üben

„Haltung wird Handeln“ lautete das Motto des Moerser „Jungendkongresses zur Überwindung von Rechtsextremismus und zur Förderung von Demokratie“. Rund 120 Jugendliche verschiedener Schulen trafen sich am Donnerstag in der Aula des Moerser Gymnasiums in den Filder Benden, um sich einen Tag lang mit dem Thema „Haltung“ und seinen zahlreichen gesellschaftlichen und persönlichen Facetten zu beschäftigen. Es war der inzwischen 14. Jugendkongress dieser Art und der erste, der nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder öffentlich ausgetragen wurde.