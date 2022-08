Weltenbummler : Wie ein Moerser mit Fahrrad und Hut die Welt bereist

Sascha Stöckl unterwegs. Die aktuelle Reise zum Mont Blanc soll die letzte für sein in die Jahre gekommenes Fahrrad sein. Foto: Stöckl Foto: Sascha Stöckl

Moers Sascha Stöckl startete vor einer Woche am Moerser Schloss und begann seine Reise zum Mont Blanc in den französischen Alpen. Trotz der vielen Eindrücke bleibt er seiner Heimat aber treu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lena Blank

„Mit Hut um die Welt“ lautet Sascha Stöckls Mission – oder eher: sein Lebensmotto. Mit dem Fahrrad in den Iran, vom persischen Golf zum Nordkap oder zu Fuß von Krefeld zur Zugspitze – dies sind nur einige der Reisen, welche der Moerser schon bestritten hat. Nun ist er erneut mit Fahrrad und Hut unterwegs. Dieses Mal heißt das Ziel: der Mont Blanc in den französischen Alpen.

Bereits am 13. August startete Stöckl am Moerser Schloss und er hat es seitdem geschafft, seinem großen Ziel jeden Tag ein bisschen näherzukommen. „Aktuell befinde ich mich wenige Kilometer vor Basel. Zu Beginn meiner Reise habe ich mir als Ziel gesetzt, jeden Tag über 50 Kilometer zurückzulegen. Das Ziel habe ich jetzt schon weit übertroffen, da ich an einigen Tagen, wo die Hitze gut auszuhalten war, teilweise über 130 Kilometer zurückgelegt habe. Ich werde also nächste Woche Freitag oder Samstag den Mont Blanc erreicht haben“, sagte Sascha Stöckl im Gespräch unserer Redaktion.

„Es gibt nur eine Heimat für mich, und das ist und bleibt Moers, sagt der Weltenbummler mit Hut. Foto: Sascha Stöckl

Das Ziel der aktuellen Reise sei zum einen, in das Gefühl seiner ersten Reise, über welches im November ein selbstverfasstes Buch erscheinen soll, wieder hineinzufinden und an die vielen schönen Momente erinnert zu werden. Zum anderen soll es eine Abschlussfahrt für sein Fahrrad werden. „Das Fahrrad hat schon viel mit mir zusammen gesehen und erlebt. Es gibt jetzt so langsam den Geist auf. Der höchste Berg Europas ist da ein guter Abschluss“, so Stöckl.

Der Hut ist und war dabei seit der ersten Reise ein fester Begleiter Stöckls. Er hat eine sehr besondere Bedeutung für ihn: „Auf meiner Reise von Moers in die italienische Schweiz zum Bungee-Jumping vor einigen Jahren hatte ich einen Hut mitgenommen und mir nichts weiter dabei gedacht. Ein besonderer Augenblick mit einem Mann, der mich daran erinnert hatte, niemals aufzugeben, hatte mich in irgendeiner Weise sehr berührt. Seitdem steht der Hut für mich vor allem für Abenteuer, hat aber auch einen sehr emotionalen Wert für mich.“

Mit Hut, Zelt, Campingkocher und Tagebuch reist Sascha Stöckl also um die Welt und erhält dabei Rückenwind aus Moers. „Meine Moerser Community in den sozialen Netzwerken steht hinter mir. Der Zuspruch aus der Heimat tut auf solchen Reisen natürlich besonders gut. Ich freue mich immer gerne über Kommentare und Nachrichten von Leuten aus Moers und Umgebung.“ Trotz all der tollen und aufregenden Reisen, ist sich der Mann mit Hut sicher: „Es gibt nur eine Heimat für mich, und das ist und bleibt Moers. Nach meinen Reisen freue ich mich immer besonders, dann auch wieder im vertrauten Moers zu sein.“