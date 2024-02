Evangelische Gemeinde Moers Stadtkirchen-Pfarrerin nimmt Abschied

Im Jahr 2011 war die Pfarrerin in die Grafenstadt gekommen. In den Jahren seitdem hat sie im wahrsten Sinne viel mitbewegt, denn eine Menge Umstrukturierungen fielen in diese Zeit: Die Sanierung der Stadtkirche und ihre Verwandlung in einen hellen modernen Raum, der Umzug der Kita, der Umzug des Gemeindebüros. „Aber auch der Abschied vom Heinz-Kremers-Haus, das Vielen Heimat war, gehörte zu den notwendigen Veränderungen. Die Menschen damals aufzufangen und zu versuchen, ihnen in der Stadtkirche eine neue Heimat zu geben – die Gespräche mit ihnen haben mich tief berührt“, sagt die Pfarrerin.