„Bürgermeister-Gespräch“ in Moers „Die Tötung von Menschen auf beiden Seiten ist falsch“

Es war ein langer emotionaler Abend im voll besetzten Rittersaal des Moerser Schlosses. Ein Abend, der zu zeigen schien: „die Deutschen“ und „die Türken“ in Moers leben zwar in derselben Stadt, aber irgendwie auch auf zwei unterschiedlichen Planeten. Eine Antwort auf die Frage, wie ein gedeihliches, friedvolles Miteinander in Moers möglich sei, lieferte die von Bürgermeister Christoph Fleischhauer moderierte Gesprächsrunde nicht. Doch einen wichtigen Konsens gab es: Miteinander reden und miteinander im Austausch bleiben ist wichtig.