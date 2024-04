Vortrag in Moers Wie Kinder in „Erholungsheimen“ gequält wurden

Ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus: Der Verfasser dieses Textes gehört zu den insgesamt 1,9 Millionen Kindern aus NRW, die von 1950 bis 1990 in eines von über 1000 Heimen über mehrere Wochen, von ihren Eltern getrennt, verschickt worden sind. Von dieser Verschickung sind nur Bruchstücke an Erinnerungen übriggeblieben. Eine Fahrt weg von den Eltern mit einer angsteinflößenden Dampflokomotive, Heimweh, Zwangsaktionen, Dinge essen zu müssen, die ich nicht mochte, aber bis zu Ende aufgegessen werden mussten. Sonst gab es die zur nächsten Mahlzeit nochmals auf den Teller. Musik am Lagerfeuer in der Gruppe. Damit reißt der Faden auch schon ab, es ist im Familiengedächtnis nicht abgespeichert worden, aber vielleicht auch, weil der Junge irgendwie verändert zurückkam. Wo ich wie lange gewesen bin und in welchem Alter dies geschah, vieles blieb und bleibt im Nebel verschwunden.