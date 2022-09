Festival in Moers : Wie Jugendliche Technik erfahren können

Moers Beim ersten „hello world“-Festival in Moers dreht sich alles ums Programmieren und Spaß haben.

Das Digital-Kreativ-Feriencamp wird durch das Kinder- und Jugendbüro und die Stabstelle Digitalisierung der Stadt in Kooperation mit der Fachstelle für Jugendmedienkultur Köln organisiert. Dabei besteht die Partnerschaft zwischen den Akteuren schon länger. Seit vier Jahren richtete die Stadt immer wieder Tagesveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem in Köln ansässigen „hello world“-Team aus. „Wir haben immer wieder kleine Projekte mit den Jugendlichen organisiert“, berichtete Stabstellen-Leiter Stephan Bernoth. Da die Förderung des Projekts in dieser Art, mit mehreren Tagesveranstaltungen und einem großen Festival im Jahr abgelaufen ist, musste eine neue Idee her. Nun wird es pro Jahr immer zwei einwöchige Großveranstaltungen in Köln sowie in einer anderen Stadt Nordrhein-Westfalens geben. „Wir sind froh, dass wir das Festival in Moers dieses Jahr umsetzen dürfen und wir sind zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Jahren nochmal Gastgeber sein dürfen“, sagte Stephan Bernoth.