Tipps der Verbraucherzentrale in Moers So werden Gräber umweltfreundlich geschmückt

Stimmungsvolles Licht möglichst ohne Batterien und Plastik Weil sie länger und zuverlässiger leuchten als herkömmliche Kerzen, werden zunehmend batteriebetriebene LED-Grablichter aufgestellt. Ihre Herstellung ist jedoch energie- und ressourcenaufwändig und die Entsorgung problematisch. Umweltschonender sind solarbetriebene LED-Leuchten. Doch auch diese sind nach Ende ihrer Lebensdauer Elektroschrott und müssen entweder in die Elektroschrottsammlung wandern oder in Geschäften, die Elektroartikel verkaufen, zurückgegeben werden. Entnehmbare Batterien und Akkus gehören in spezielle Sammelboxen. Die Kunststoffhüllen traditioneller Wachs-Totenlichter sollten mitgenommen und samt etwaiger Metalldeckel in die gelbe Wertstofftonne zum Recycling gegeben werden. Ideal für die Umwelt, wenn auch etwas teurer: Grablichter aus Glas, deren Kerzen immer wieder auswechselbar sind.