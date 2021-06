Tagespflege-Beratung für Eltern : Die Kinder gut aufgehoben wissen

Moers Franziska Keuter ist Fachberaterin für die Kindertagespflege beim Moerser Jugendamt.

Wenn das Kind nur bis 17 Uhr im Offenen Ganztag betreut wird, sind Eltern, die länger arbeiten, zunächst ratlos. Aber Franziska Keuter und ihre sieben Kolleginnen helfen weiter. Sie arbeiten als Fachberaterinnen für Kindertagespflege beim Moerser Jugendamt. Eltern melden sich bei ihnen, wenn sie eine Betreuung für ihr Kind suchen. Franziska Keuter oder ihre Kolleginnen stellen dann den Kontakt zu einer Tagespflegeperson her.

„Wir vermitteln alle Kinder bis zu 14 Jahren. Das geht von Säuglingen im Alter von wenigen Monaten über Kinder vor dem Kita-Alter bis zu Älteren bei einer notwendigen Randzeitenbetreuung“, erklärt Franziska Keuter. Sie nimmt das Angebot für ihr eigenes Kind in Anspruch und weiß daher, wie wichtig eine passende Betreuung ist: „Es ist so schön, zu wissen, dass die eigenen Kinder – das Wertvollste, was man hat – gut aufgehoben sind.“