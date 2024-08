Müllentsorgung in Moers Wie Hitze sich auf die Abfallabfuhr auswirkt

Für die kommende Woche erwarten Meteorologen auch am Niederrhein hochsommerliche Bedingungen. „Bei gerade zu Wochenbeginn angekündigten Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke lauern besonders bei körperlichen Arbeiten im Freien Gefahren“, teilte die Enni Stadt & Service mit. Um den Gefahren vorzubeugen, wird sie am Montag und Dienstag, 12. und 13. August, die Arbeitszeiten in der Abfallentsorgung anpassen. Dann werden die Müllwerker bereits um sechs Uhr in ihre Touren durch das Stadtgebiet starten, wo sie täglich bis zu 1000 Abfalltonnen leeren.