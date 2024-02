Karneval in Moers Wie Enni den Nelkensamstagszug sichert und reinigt

Dort werden wieder die meisten Abfälle des Karnevalszugs landen. Denn Enni wird als langjähriger Kooperationspartner erneut wichtige Aufgaben abseits des närrischen Treibens übernehmen. Vorstand Lutz Hormes erhielt bei der Stippvisite neben den obligatorischen Bützchen den traditionellen Sessionsorden. Hormes versprach, dass Enni ab der Stadtgrenze an Straßenkreuzungen erneut für die Sicherheit des Umzuges und in Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben Duisburg am Zugende von Homberg bis zur Trotzburg in der Moerser City für Sauberkeit sorgen wird. „Wir verbinden so die harte Arbeit im Hintergrund einer Großveranstaltung mit der Brauchtumspflege“, sagte Hormes.