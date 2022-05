Kooperation in Moers : Menschen zuhören und sie begleiten

Die beiden Praktikanten Jonas Jansen und Rania Omar (sitzend) mit Bernd Riekemann, Wolfgang Diebels, Jutta Pörtner und Abdelaziz Charafi.

Moers Das Seniorenzentrum Johannes-Rau-Haus und Fachwerk Kreis Wesel wirken dem Mangel an Betreuungskräften entgegen.

„Danke, dass du mir zuhörst.“ Rania Omar ist Teilnehmerin im Fachwerk und hört diesen Satz immer wieder, wenn sie mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Johannes-Rau-Hauses zusammensitzt, einfach nur zuhört und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. „Die älteren Menschen brauchen das“, sagt die engagierte angehende Alltagsbetreuerin, die im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung das Team im Johannes-Rau-Haus unterstützt.

Im März 2022 fand die Moerserin, die in ihrem ersten beruflichen Leben Grundschullehrerin in Syrien war, ihre Berufung als Alltagsbegleiterin. Sie ist jeden Tag drei Stunden im Johannes-Rau-Haus tätig, welches an der Essenberger Straße in der Nähe des Bahnhofs liegt.

Fachwerk Kreis Wesel ist ein regionaler Bildungsträger mit rund 80 Mitarbeitenden. Der Bildungsträger ist eine gemeinnützige GmbH und hat seinen Sitz an der Straße Im Moerser Feld in Moers-Hülsdonk. Fachwerk ging 2012 aus der IMBSE hervor. Die Geschäftsführung besteht aus Bettina Konert und Rainer Henke. Fachwerk bietet verschiedene unterstützende Maßnahmen an, um auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hinzuführen. Zu den Auftraggebern gehören die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter.

Der Pflegenotstand ist seit der Hochphase der Pandemie erneut in aller Munde. Er ist ein Thema, das sowohl den Awo-Kreisverband, der Träger des Johannes-Rau-Hauses ist, als auch den gemeinnützigen Bildungsträger Fachwerk Kreis Wesel, mit Hauptsitz in Moers, umtreibt. Die beiden Institutionen arbeiten seit einigen Jahren eng zusammen. Viele Teilnehmende aus dem Fachwerk konnten bereits im Johannes-Rau-Haus ihre ersten beruflichen Erfahrungen im Umgang mit Seniorinnen und Senioren machen.

Im August beginnt eine fünfmonatige Qualifizierung zur Alltagsbegleitung, gefördert durch das Jobcenter Moers. Das Johannes-Rau-Haus freut sich bereits darauf, danach Rania Omar, die daran teilnimmt, als qualifizierte Alltagsbegleiterin einstellen zu können. Flexibilität ist ihr dabei sehr wichtig, um Zeit für ihre drei Kinder und ihre 93 Jahre alte Mutter zu haben. „Ich komme und ich gehe mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, dass ich den Menschen etwas Gutes getan habe“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. „Und natürlich fühle ich mich mit dem Team sehr wohl, auf das ich auch in schwierigen Situationen zurückgreifen kann.“

„Wir brauchen gute Mitarbeiter, so wie Frau Omar“, sagt Abdelaziz Charafi als Leiter des Johannes-Rau-Hauses. „Die Alltagsbegleiter sprechen mit den Bewohnern und hören ihnen zu. Sie spielen mit ihnen Gesellschaftsspiele, sie begleiten sie zur Apotheke, zu Ärzten oder beim Einkaufen. Sie unternehmen mit ihnen Ausflüge und sind einfach für sie da. Pflegerinnen und Pfleger sind zu eng getaktet, um genügend Zeit auch für diese wichtigen Aufgaben zu haben.“

Deshalb führte der Gesetzgeber 2009 die Ausbildung zur Alltagsbegleitung ein, für die keine Vorqualifizierung erforderlich ist. Wichtig ist allein eine zugewandte und wertschätzende Haltung gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern. So haben über diesen Weg auch Menschen ohne Schulabschluss, die an der Arbeit mit Senioren interessiert sind, die Möglichkeit, ihren Berufswunsch umzusetzen. Teilnehmende, die sich für die Alltagsbegleitung als ihr persönliches Berufsziel entscheiden, werden im Fachwerk in der Qualifizierungsmaßnahme BKQZ ausgebildet, aber auch die Awo bietet diese Qualifizierung an.

Zunächst wurden nur wenig Alltagsbegleiter ausgebildet, weil nur an Demenz erkrankte Menschen Anspruch auf zusätzliche Betreuung hatten, die über die Pflegekassen bezahlt werden sollten. Anfang 2016 wurde der Betreuungsschlüssel angehoben, was zu mehr Bedarf führte. „Seitdem haben alle, die einen Pflegegrad haben, einen Anspruch auf Alltagsbegleitung“, sagt Bernd Riekemann, Vorstand des Awo-Kreisverbandes, der Träger des Johannes-Rau-Hauses ist. „Seitdem suchen wir verstärkt Alltagsbegleiterinnen und Alltagbegleiter.“

Da in den Pflegeberufen nicht genügend Nachwuchs-Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt zu finden ist, kooperiert der Awo-Kreisverband im Johannes-Rau-Haus mit dem regionalen Bildungsträger Fachwerk. Jutta Pörtner, Leiterin der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB), erklärt: „Wir bieten unseren Teilnehmenden die Möglichkeit, sich durch die Erprobung in verschiedenen Gewerken beruflich zu orientieren. Besonders wichtig sind dabei auch betriebliche Praktika, um eine realistische Einschätzung vom beruflichen Alltag und seinen Anforderungen zu erhalten. Wir sind daher sehr froh, dass die Awo unseren Teilnehmenden regelmäßig Praktikumsplätze zur Verfügung stellen kann.“

Auch Jonas Jansen kann hiervon bereits seit Januar dieses Jahres profitieren. „Ich habe mich in der BvB auch in anderen Bereichen ausprobiert und konnte in einem Lebensmitteldiscounter und in einer Friedhofsgärtnerei Praktika absolvieren“, erzählt der 19-jährige Moerser. „In beiden Berufsfeldern war ich nicht sehr glücklich, da mir die direkte Arbeit mit Menschen gefehlt hat. Die Mutter meiner Freundin arbeitet in einem Altenheim. Im Rahmen der BvB habe ich mich dann um einen Praktikumsplatz bei der Awo beworben. Im Januar 2022 habe ich im Johannes-Rau-Haus angefangen, zunächst für einen Monat. Das Praktikum konnte immer wieder verlängert werden, weil ich mich hier so wohl fühle und mir die Arbeit Spaß macht. Ich bin froh, hier mit diesem Team zusammenzuarbeiten.“ Für ihn ist klar, dass er hier das für ihn passende Berufsfeld gefunden hat.