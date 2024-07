Angebot in Moers Wie eine Beraterin Senioren hilft

Die Dienstleistungen der Seniorenberaterin beginnen jedoch schon früher. „Dazu gehören auch Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen, Tipps zur Freizeitgestaltung, Beratungen zu allen Fragen rund ums Älterwerden und – was immer wichtiger wird – zum Thema ‚Wohnen im Alter’“, so die Stadt. Dazu hat sie einen Leitfaden für ältere Menschen herausgebracht. Die kleine Broschüre mit vielen Infos über Wohnformen und Kontakten in Moers ist kostenlos im Rathaus und in vielen Begegnungszentren erhältlich. Dort liegt auch der Flyer der Seniorenberaterin aus.