Aktion im Moerser Norden Sie helfen, Repelen sauber zu halten

„Es liegt mal mehr, mal weniger Müll herum“, sagt Sven Janzen-Sibbern. Sein Kollege Muja Aljija zeigt die passenden Bilder dazu. Sie haben ihre Dreiräder, mit denen sie im Einsatz sind, bis oben hin mit blauen Müllsäcken gefüllt, um diese zu einem Container an der Stormstraße zu fahren, von wo aus sie von der Enni abgeholt werden. Das Duo ist in Repelen unterwegs, um wilden Müll einzusammeln, von Zigarettenkippen über Hamburgerpapier und Getränkebechern bis hin zu Pizzakartons. Koordiniert werden ihre Touren von Jürgen Neumann, um so systematisch öffentliche Flächen im Moerser Norden zwischen Verbandstraße, Kamper Straße und Jungbornpark sauber zu halten. Einige Stunden pro Woche ist Neumann auch selbst mit einem Lastenrad unterwegs, um wilden Müll aufzupicken.