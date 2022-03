Kritik an Verkehrsunternehmen in Moers : Busfahrer verpatzt einen Familientag

Die bedröppelten Mienen sagen alles: Zwei Kinder von Marcel und Svenja Witte nach der durch einen Busfahrer erteilten Abfuhr. Foto: Svenja Witte

Moers Wegen eines angeblich „nicht genehmigten“ Kinderwagens durfte Marcel Witte mit seinen drei Kindern nicht in einen Niag-Bus steigen. Das Unternehmen bedauert den Vorfall. Was in Busse rein darf und was nicht.