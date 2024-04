Entwicklung der Region um Moers Wie ein Beirat die Wir4-Agentur stärken soll

Das gleiche gelte für die Hochschule Rhein -Waal mit ihrem Campus in Kamp-Lintfort. „Wir bieten jungen Menschen in unserer Region vielfältige Bildungswege. Es ist nicht entscheidend, ob ein Studium, duale Ausbildung oder duales Studium gewählt wird, wichtig ist, dass junge Menschen überhaupt ihren Weg in die berufliche Bildung finden. Die Wir4-Agentur kann mit zielgerichteten Angeboten wie zum Beispiel der Messe ,Connect me‘, mit der Netzwerkarbeit zwischen Schule, Wirtschaft und Wissenschaft und weiteren Projekten in diesem Prozess gewinnbringend mitwirken“, so Bürgermeister Christoph Landscheidt.