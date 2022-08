Begrüßung in Moers : 140 neue Auszubildende bei Edeka

Moers Willkommensveranstaltung in Moers mit TV-Moderator Sebastian Klussmann.

140 junge Männer und Frauen haben am 1. August ihre zwei- oder dreijährige Ausbildung bei Edeka Rhein-Ruhr am Edekaplatz in Moers begonnen. Die Ausbildung absolvieren sie je nach Berufsbild in der Verwaltung, an einem der Lagerstandorte des Unternehmens in Oberhausen, Hamm , Meckenheim und Frechen oder in den Edeka-, Marktkauf- und Trinkgut-Märkten, die direkt durch Edeka Rhein-Ruhr geführt werden (sogenannte Regiemärkte). Darüber hinaus sind über 550 Auszubildende bei den selbstständigen Kaufmannsfamilien in der Region ins Berufsleben gestartet.

Auch in den rund 1000 Lebensmittel- und Getränkemärkten von selbstständigen Kaufleuten in der Region fanden Veranstaltungen statt, um die neuen Mitarbeitenden willkommen zu heißen. Die Berufseinsteiger aus der Großhandlung werden in 13 kaufmännischen und gewerblichen Berufen ausgebildet. In der Verwaltung ist in diesem Jahr die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelsmanagement besonders beliebt, an den Lagerstandorten die Ausbildung zum Fachlagerist. Auch das duale Studium gewinne zunehmend an Bedeutung. So bietet Edeka Rhein-Ruhr es in drei Fachbereichen an, in diesem Jahr erstmals auch im gewerblichen Bereich. Im Einzelhandel bietet Edeka Rhein-Ruhr sechs Ausbildungsmöglichkeiten an. Ganz vorne mit dabei ist der exklusive Abschluss zum Frischespezialisten, der parallel zum Kaufmann im Einzelhandel erreicht wird.