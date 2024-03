Kurs in Moers Wie Babys mit Händen sprechen

Vielleicht gehört dieses Handzeichen zu den beliebtesten Gebärden der Kleinsten. Der Zeigefinger zeigt nach oben und die Hand deutet einen Halbkreis an. „Noch mal“ signalisiert das Kind begeistert und äußert so den Wunsch nach Wiederholung. „Das ist der Beginn von etwas ganz Großen, wenn Babys anfangen, so zu kommunizieren“, sagt Kathrin Pranjkic. Die 39-Jährige bietet im Horstmannshof, in der Nähe von Genend, einen Kurs an, über verschiedene Handzeichen in die Kommunikation mit den Kleinsten einzusteigen.