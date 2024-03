Angebot der Musikschule Moers Wie eine besondere Harfe Musik ins Leben von Senioren bringt

Auch ohne musikalische Vorkenntnisse können Seniorinnen und Senioren neuerdings ein besonderes Instrument an der Moerser Musikschule lernen. Nach dem Erfolg der Schnupper-Stunden für die sogenannte Veeh-Harfe in Kooperation mit dem SCI bietet die Musikschule nun regelmäßig Unterricht für ältere Menschen an diesem Instrument an.