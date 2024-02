Medizin und Musik Wie Klarinette und Trompete bei Lungenerkrankungen helfen

Ein Hobby, das auf die eigene Lungengesundheit einzahlt: Das klingt gut – und zwar wortwörtlich. Regelmäßig ein Blasinstrument zu spielen, kann die Behandlung einer Lungenerkrankung ergänzen. Das sagt Thomas Voshaar, Vorstandsvorsitzender des Verbands Pneumologischer Kliniken (VPK). Hintergrund: Aus so einem Blasinstrument kommt erst ein Ton, wenn Musikerinnen und Musiker genug Druck in ihren Atemwegen aufbauen. Das trainiert die Atemmuskulatur. So konnten verschiedene Studien zeigen, dass Kinder mit Asthma ihre Lungenfunktion durch das regelmäßige Spielen von Blasinstrumenten verbessern konnten.