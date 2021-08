Stiftung Altenhilfe Moers : Unterstützung für bedürftige Senioren

Landrat Ingo Brohl (links) ist im Vorstand der Stiftung, Gerhard Kaas ist ihr Geschäftsführer. Foto: Julia Hagenacker

Moers Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 unterstützt die Stiftung Altenhilfe Projekte für Senioren in Moers. Besondere Freude machen alljährlich zu Weihnachten die Zuwendungen für bedürftige Senioren, die ansonsten nur über eine Grundsicherung verfügen.

„Kurz vor Weihnachten führe ich ganz rührende Gespräche“, erzählt Gerhard Kaas. „Die Empfänger freuen und bedanken sich. Sie fragen, ob sie die 40 Euro wirklich behalten dürfen. Sie erzählen, was sie mit dem Geld unternehmen wollen. Sie berichten zum Beispiel, was sie einkaufen wollen, um ihre Kinder und Enkel zu einem Weihnachtessen einzuladen. Oder sie kaufen sich selbst ein Weihnachtsgeschenk, für das das Geld sonst nicht gereicht hätte.“

Kaas leitet das Vorstandssekretariat der Sparkasse am Niederrhein, zudem ist er seit vielen Jahren Geschäftsführer der „Stiftung Altenhilfe in der Stadt Moers“. „Die Weihnachtsbeihilfe ist in jedem Jahr unser größtes Projekt“, sagt er. „Alle Moerserinnen und Moerser, die Jahrgang 1948 oder älter sind, nicht in einem Seniorenheim leben und eine Grundsicherung erhalten, sollen die 40 Euro möglichst bekommen“. Die Stiftung überweist das Geld Anfang Dezember direkt auf das Konto der Senioren. Außerdem bekommen sie einen Brief mit Weihnachtswünschen der Stiftung, 2021 erstmals Ingo Brohl als Landrat unterschreibt. Er gehört seit seiner Wahl dem Stiftungsvorstand an.

Info Lebenssituation nachhaltig verbessern Stiftung Die „Stiftung Altenhilfe in der Stadt Moers“ wurde 1983 gegründet. Zweck Die Stiftung fördert Projekte, die zukunftsorientiert und nachhaltig die Lebenssituation älterer Menschen in Moers verbessern. Außerdem gewährt sie Einzelfallhilfen und unterstützt Freizeitaktivitäten und Zusammenkünfte. Vermögen Aktuell beträgt das Stiftungskapital 1,8 Millionen Euro. Es geht vor allem auf die beiden großen Stifter Elfriede Jahr und Georg Scholtheis zurück. Zustifter sind mit jedem Betrag jederzeit herzlich willkommen. Organisation Die Stiftung hat einen Vorstand, der aus Landrat Ingo Brohl, dem ehemaligen Bürgermeister Rafael Hofmann und Sparkassenvorstand Giovanni Malaponti besteht. Sie hat außerdem ein neunköpfiges Kuratorium, dessen Vorsitzender der Moerser Peter Kiehlmann ist. Kontakt Stiftung Altenhilfe in der Stadt Moers, Geschäftsführer Gerhard Kaas, c/o Sparkasse am Niederrhein, Ostring 4 bis 7, Moers, Telefon 02841 2062215 oder E-Mail gerhard.kaas@sk-an.de.

Ihr Kapital verdankt die Stiftung Altenhilfe wesentlich zwei Persönlichkeiten aus Moers. Zum einen ist dies Elfriede Jahr, die von 1897 bis 1981 lebte. Die Geschäftsfrau verstand das Bibelwort „Geben ist seliger denn Nehmen“ als Aufforderung, schon zu Lebzeiten karitative Einrichtungen zu unterstützen. Außerdem bestimmte sie, nach ihrem Tod eine Stiftung zu gründen, um „bedürftigen alten Menschen“ in ihrer Heimatstadt Moers zu helfen. So steht es bis heute in der Satzung der Stiftung.

Der zweite namhafte Zustifter war Georg Scholtheis, der von 1914 bis 2000 lebte. Er kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg krank aus Russland zurück. Seine angeschlagene Gesundheit verbot ihm jegliche Arbeit. So hatte er mit den Einnahmen aus dem Grundbesitz seiner Familie und einer geringen Rente zu leben. Er und seine Frau Anna Scholtheis, geborene Bierhaus, die kurz vor ihm starb, entschieden, ihr gesamtes Vermögen der Stiftung Altenhilfe zu übertragen. Ihnen war wichtig, dass „alte Menschen Zuwendungen bekommen“.

„So lässt sich bis heute der Stiftungszweck der Stiftung zusammenfassen“, sagt Landrat Ingo Brohl. Zuwendung versteht der Stiftungsvorstand dabei nicht allein in der Überweisung von Geld, sondern auch in persönlichen Gesprächen und der Förderung von Projekten, bei denen sich alte Menschen begegnen können. So unterstützte die Stiftung beispielsweise das Sommerfest des Awo-Seniorenzentrums in Schwafheim, die Seniorentheatergruppe Bilanz oder Gesundheitssport-Projekte wie die Sturzprophylaxe oder Vital 70 plus des FC Meerfeld.