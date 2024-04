Aktionswoche in Moers Aktionswoche der Kindertagespflege in Moers

Am Donnerstag sind sind Kindertagespflegepersonen und ein Teil des Teams für Kindertagespflege auf dem Spielplatz Am Geldermannshof (Christianstraße) in Asberg und gleichzeitig am Rheinkamper Ring zusammengekommen. Anlass war die Aktionswoche „Gut betreut in der Kindertagespflege“. 2024 feiert der Bundesverband für Kindertagespflege, der die Aktionswoche initiiert hat, sein 50-jähriges Bestehen.