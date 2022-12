Fairtrade Town Moers will ein faires Vorbild sein

Eigenlich ist Moers schon lange eine Fairtrade-Stadt, das heißt, dass sich die Verwaltung in vielen ihrer Entscheidungen an den derzeit gültigen, von den Vereinten Nationen erklärten 17 Nachhaltigkeitszielen orientiert. Das will man jetzt in Zukunft noch mehr ausweiten. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat zur Bekräftigung dieser Absicht in einer kleinen Feierstunde im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums die „Charta Faire Metropole Ruhr 2030“ unterzeichnet.