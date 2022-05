Das Miteinander steht im Mittelpunkt : Moers feiert den Tag der Nachbarn

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (rechts), Guido Lohmann (Volksbank, Mitte) und Karl-Heinz Theußen (SCI) präsentieren Schokoladen-Päckchen, wie sie Mitarbeitende der Stadtverwaltung am 20. Mai verteilen. Foto: pst

Moers Feste und Aktionen am 20. Mai. Die Stadt wirbt für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein kleines Familienfest in Repelen, Lesungen und Gesang in der St.-Josef-Kirche in der Innenstadt, Fest der Nachbarn im SCI-Nachbarschaftshaus Mattheck/Josefsviertel oder ein Plausch mit der Nachbarschaft vor dem Stadtteilbüro Neu-Meerbeck: Endlich kann der Tag der Nachbarn wieder etwas ungezwungener mit Veranstaltungen gefeiert werden. Und damit sind alle Moerserinnen und Moerser aufgerufen, sich am Freitag, 20. Mai, mit Aktionen zu beteiligen oder auch einfach ein Fest zu besuchen.

Dabei sei der bundesweite Aktionstag mehr als ein „Feier-Tag“ – besonders in diesem Jahr, so die Stadt. Unter dem Moerser Motto „Miteinander. Füreinander“ wirbt die Stadtverwaltung mit Blick auf die vielen Geflüchteten aus der Ukraine für die Gemeinschaft, den Zusammenhalt der Gesellschaft und die gegenseitige Unterstützung. „Auch wir möchten uns in diesem Jahr wieder als guter Nachbar präsentieren und verteilen am 20. Mai mit Süßigkeiten gefüllte kleine Päckchen“, sagt Bürgermeister Christoph Fleischhauer. Kinder können speziell für den Tag vorbereitete Buttons selbst herstellen. Die Volksbank Niederrhein und der SCI Moers sind wie in den Vorjahren Partner der Aktion. 2019 wurde Moers zur „Nachbarschaftlichsten Stadt Deutschlands“ ernannt.

„Herrensalon“ ist schon so etwas wie eine Traditionsband beim Nachbarschaftsfest am Hanns-Albeck-Platz. Wie in den letzten Jahren will die SCI-Volksschule, gemeinsam mit dem Quartierforum Innenstadt und der Zwar-Gruppe Moers-Mitte für ein gutes Miteinander und stimmungsvolles Programm sorgen. Los geht es um 15 Uhr bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen zum Klönen im Café Lyzeum der Volksschule. Ab 18 Uhr spielt dann die Band „Herrensalon“ auf der Terrasse. Der Vorplatz soll sich zur Freilufttanzfläche verwandeln.

Auch in Hülsdonk wird der Tag der Nachbarn begangen. „Erzählen, nette Menschen treffen, Kaffee trinken, Spaß haben“, heißt es am 20. Mai von 14 bis 18 Uhr in der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring. Alle Nachbarinnen und Nachbarn seien willkommen. Die Polizei codiert Fahrräder, es wird gesungen, Dosen geworfen, ein Bild gemeinsam gemalt und vieles mehr. Die Nachbarschaftshilfe Hülsdonk, Zwar Hülsdonk und die Begegnungsstätte laden gemeinsam ein.

Informationen zu allen Veranstaltungenim Internet: www.tagdernachbarn-moers.de

(RP)