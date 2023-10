Premiere in Moers So lief die erste Demokratiekonferenz ab

Zuvor hatten die Besucher jedoch die Möglichkeit, den erwähnten künstlerischen Audio- und Videobeitrag zu betrachten. Darin kamen zu kurzen abwechslungsreichen Szenen aus dem Moerser Stadtleben einige ohne Obdach in der Stadt lebende Menschen mit den Schilderungen ihrer Lebens- und oft daraus resultierenden Drogenschicksale in kurzen, prägnant auf einander folgenden Aussagen zu Wort. Wie zum Beispiel in folgenden: „Ich finde in meiner Sucht innere Wärme und Geborgenheit.“ Oder: „Jeder lebt sein eigenes Leben. Die Leute sehen immer nur unsere Hülle. In Wirklichkeit macht es niemandem von uns Spaß, sich selbst zu zerstören.“