Beratung in Moers : Wie die Awo geflüchteten Ukrainern hilft

Das Team der Beratungsstelle an der Neckarstraße in Moers mit der ukrainischen Flagge. Foto: Norbert Prümen

Moers Im Beratungszentrum der Arbeiterwohlfahrt an der Neckarstraße in Moers finden Ukrainer Hilfe beim Zurechtkommen in einem fremden Land. Zwei der Mitarbeiterinnen sind selbst vor dem Krieg geflüchtet