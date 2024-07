Schulabschluss in Moers Wie die Awo eine zweite Chance bietet

Noah Braun war einer der Absolventen – und stolz ohne Ende. Innerhalb von zwei Jahren holte der 20-Jährige seinen Hauptschulabschluss Klasse 9 und 10 sowie seinen Realschulabschluss nach. Er strahlte über das ganze Gesicht. „Mir hat die Fortbildung hier bei der Awo sehr gut gefallen. Das lag maßgeblich an den Lehrer*innen. Sie hatten für alles Verständnis und immer ein offenes Ohr“, sagte Braun. „Mein Plan ist, wieder in meine Heimat zu ziehen, dort die Fachoberschule zu besuchen und mein Fachabitur zu machen. Interessiert bin ich an Kunst, Gestaltung und allem, was mit Kreativität zu tun hat“, blickt der gebürtige Wiesbadener in die Zukunft.