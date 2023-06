Besonderes Jubiläum in Moers Adler Apotheke feiert 250 Jahre Apothekenprivileg

Moers · Am 29. Juni 1773 erhielt sie die exklusive Betriebserlaubnis des preußischen Königs Friedrich des Großen. Sie ist das älteste Unternehmen in der Grafenstadt, das sich gerade für die nächsten 50 Jahre aufstellt. Am 16. und 17. Juni wird der 250. Jahrestag gefeiert. Das ist geplant.

06.06.2023, 17:00 Uhr

Seit ihrer Gründung befindet sich die Apotheke im selben Gebäude am Moerser Altmarkt. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

Die Apotheke hat die französische Besatzung der Napoleonischen Zeit vor gut 200 Jahren überlebt, die belgische Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg vor gut 100 Jahren. Sie hat den Bombenhagel während des Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, als eines der wenigen Gebäude in der Moerser Altstadt. Kaiser und Könige, Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister, Gesetze und Reformen kamen und gingen, die Adler-Apotheke blieb immer bestehen. „Ich führe die Apotheke in der zehnten Generation“, sagt Simon Krivec, 35 Jahre alt, der seit Anfang 2019 die Adler-Apotheke leitet. „Gestern, Heute und Morgen gehen ineinander über. Bei über 338 Jahren Apothekengeschichte ist mein Wirken wie ein Atemhauch.“