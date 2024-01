Grünanlage in Moers Schlosspark soll widerstandsfähiger werden

Entschieden hat der Ausschuss auch die öffentliche Auslegung der Bebauungspläne für das Projekt „Ehemaliges Finanzamt“. Ein Investor will das Gebäude an der Unterwallstraße abreißen und dort sowie auf dem ehemaligen Parkplatz des Finanzamtes vor allem Wohnraum schaffen. Beschlossen wurde außerdem, dass das Wohn- und Geschäftshaus Homberger Straße 31 (ehemalige Städtische Sparkasse) in die Denkmalliste der Stadt Moers eingetragen wird.