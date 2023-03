Krötenwanderung in Moers und Neukirchen-Vluyn Nabu sucht ehrenamtliche Helfer

Dafür werde mit einem Traktor, samt eigens abgeänderten Pflug, eine Rinne am Straßenrand gezogen. Dort wird der etwa kniehohe Zaun eingesetzt. Am Zaun entlang werden dann Löcher gegraben, in denen Eimer eingelassen werden. Auf ihrer Wanderungen stoßen die Tiere dann auf diese Barriere und laufen diese ab. Dabei fallen sie in die Eimer, in denen sie gezählt, nach Arten bestimmt und vor allem sicher über die Straße getragen werden. Für die Eimer-Kontrolle werden ebenfalls noch Helfer gesucht. „In der Vergangenheit war die Aktion besonders bei Anwohnern beliebt“, erinnert sich Fielenbach. „Wobei durchweg alle Altersgruppen vertreten waren.“