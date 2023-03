Aktionstag in Moers Wie der Musenhof in die Saison startet

Moers · In der Mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt am Moerser Schloss geht es am Sonntag um Beutelschneider, Raubritter und andere Schurken. Was Kinder am Aktionstag außerem erleben erleben können.

29.03.2023, 17:00 Uhr

Patrick Bohndörfer mit einer Lederbörse, wie sie am Aktionstag hergestellt werden kann. Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff

„Beutelschneider und Raubritter“, unter diesem Motto startet die Mittelalterliche Spiel- und Lernstadt „Musenhof“ hinter dem Moerser Schloss am 2. April in ihre diesjährige Saison mit einem besonderen Aktionstag. Passend zur Ausstellung „Räuber der Provinz“ im Grafschafter Schlossmuseum haben große und kleine Besucher dabei die Gelegenheit, das mittelalterlichen Leben nicht nur von seiner edlen Seite zu erleben.