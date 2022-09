Stadtfest in Moers : Moerser Herbst soll Massen locken

Moers Bis zu 50.000 Besucher erwarten die Organisatoren des Stadtfests mit verkaufsoffenem Sonntag am 2. Oktober bei gutem Wetter. In der ganzen Innenstadt gibt es Programm – einige Moers-Premieren inklusive.

Die gute Nachricht: Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Gewerkschaft Verdi den verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober in Moers noch kippt. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Michael Birr, Geschäftsführer der Moers Marketing, am Dienstag. „Wir erfüllen die Anforderungen.“ Selbst wenn Verdi noch klagen sollte, sei er guter Dinge, dass Richter zugusten von Moers entscheiden würden. In Kamp-Lintfort hatte Verdi einen für den 12. September geplanten verkaufsoffenen Sonntag durch einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht kurzfristig verhindert. Das Gesetz hat hohe Hürden für die Öffnung von Geschäften an Sonntagen gesetzt. Die Gewerkschaft, die der Sonntagsarbeit kritisch gegenübersteht, achtet penibel darauf, dass sich Organisatoren an die Vorgaben halten.