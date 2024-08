Öffentliches Gespräch in Moers Wie der Mauerfall auch 35 Jahre später nachwirkt

Zum Schluss ging es um einen Blick nach vorn: Was bleibt zu tun? Was muss bedacht, was nicht vergessen werden? „Auch, wenn nicht mehr so oft von Ossis und Wessis die Rede ist, so wirken die unterschiedlichen Biografien doch weiter nach. Es gibt auch noch einiges zu tun, wurde angemerkt“, so Hagemann. „Für die jungen Teilnehmer der Sportbegegnung war das eineinhalbstündige Gespräch nicht mehr als eine Geschichtsstunde. Für sie ist der Mauerfall ein abgeschlossenes historisches Ereignis“, so Hagemann weiter. „Sie leben im vereinten Land und erkennen Chancen und Möglichkeiten.“ Dennoch wurde das Gespräch als wichtig und hilfreich eingeschätzt. Davon gebe es, abseits politischer Formate, viel zu wenig, hieß es.