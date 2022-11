Karneval in Moers „Pallmannklauen ist ein närrischer Sport“

Der Präsident des Elferrats St. Marien Moers-Hochstraß erzählte diese Geschichte am Freitagabend mehrfach im Haus Kampmann, bei der Prinzenparty von Manni I. und Bea I. . Schließlich ist der „Zepterdieb“ auch Wirt dieser Gaststätte mit Saal, die an der Kreuzung von Römerstraße und Homberger Straße liegt. Manni I. hatte schon bei der Jubiläumsveranstaltung zugesagt, den Pallmann, wie der närrische Regentenstab in der Grafschaft heißt, auszulösen. Der Prinz hatte diesen Regentenstab bereits bei der Jubiläumsveranstaltung von Andreas Klaffki zurückerhalten, allerdings erst nachdem Bürgermeister Christoph Fleischhauer den Diebstahl gesehen und spontan in seine Rede eingebaut hatte – er hatte die Lacher von 450 Narren auf seiner Seite.