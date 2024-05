Wirtschaft in Moers Wie der Einzelhandel noch attraktiver und stärker wird

Ziel ist es, die Stadt Moers als Einzelhandelsstandort für Kunden und Händler noch attraktiver zu machen. Zwischenergebnisse der Untersuchungen der Cima werden in einem Facharbeitskreis und in der Politik kommuniziert. Auch die Moerser und Moerserinnen sollen in das Verfahren eingebunden werden: Vor der Verabschiedung des Konzepts werde es eine öffentliche Bürgerbeteiligung geben, kündigte die Stadt an.