Statuen in Moers Wie Moerser Denkmäler digitale Zwillinge bekommen

INFO

Statuen Digitale Zwillinge bekommen die Denkmäler von Friedrich I. in Preußen, das am Neumarkt steht, die Statue von Luise Henriette von Oranien, die vor dem Schloss augestellt ist, das Kriegerehrenmal in Repelen, das Kaiserdenkmal am Ostring und das Felke-Denkmal im Jungbornpark.

Internet Mehr über die Firma Jalasca und ihre Arbeit gibt es im Netz unter jalasca.de.