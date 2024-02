Veranstaltungsreihe in Moers Wie Demokratie noch demokratischer wird

Neben weiteren Gesprächen, beispielsweise mit der Diplom-Psychologin Marina Weisband am 19. März und der Philosophin Eva von Redecker am 11. Mai, laden die Veranstalter auch zu einer Exkursion nach Aachen und Eupen ein. Am 15. und 16. Mai wolle man einen Einblick über die dort losbasierten Bürgerräte in der Praxis, gewinnen. Aachen ist die erste deutsche Stadt, die einen „Bürger*innenrat“ eingerichtet hat. Vor Ort könne man in den Austausch mit Gesprächspartnern gehen, die aus ihrer Erfahrung über die Bürgerräte sprechen werden.