Hauptzollamt informiert Wie das Paket schnell und sicher durch den Zoll kommt

Anmeldung Muss ein Besteller sich persönlich um die Zollabwicklung kümmern, so kann er dies auch online erledigen. Mit der neuen IT-Anwendung „Internetanmeldung für Post- und Kurierdienstsendungen“ (IPK) können in einem Nicht-EU-Land bestellte Kleinsendungen bis 150 Euro und private Geschenksendungen bis 45 Euro selber über das Zollportal online angemeldet werden. In vielen Fällen könne so der Weg zum Zollamt vermieden werden.

Chatbot Wer sich über Bestimmungen informieren möchte, kann dies auf den Internetseiten des Zolls informieren, auch mithilfe des Chatbots „TinA“.

Alle Infos gibt es auch online unter:

www.zoll.de">