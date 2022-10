Geld für Lebensmittelausgaben : Wie das Land den Tafeln helfen will

Kreis Wesel Viele der Lebensmittelausgaben für Hilfsbedürftige klagen derzeit über hohe Energiekosten und eine zurückgehende Spendenbereitschaft. Deshalb hat das NRW-Sozialministerium ein Hilfspaket aufgelegt. Wie viel Geld jede Einrichtung erhalten kann.

Die Tafeln in Nordrhein-Westfalen erhalten eine Winter-Hilfe vom Land. Wie die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik am Mittwoch mitteilte, stehen in dem Hilfspaket für die lokalen Tafeln insgesamt 1,4 Millionen Euro bereit, weitere 600.000 Euro gibt es für die Initiativen, die nicht Mitglied des Landesverbandes sind. Jede einzelne Einrichtung kann bis zu 7500 Euro erhalten. Tafeln wie die in Neukirchen-Vluyn, Moers oder Kamp-Lintfort verteilen Lebensmittel an bedürftige Menschen. Viele Tafeln klagen derzeit über höhere Energiekosten, knappere Kalkulationen der Supermärkte und eine zurückgehende Bereitschaft zu Geld- und Sachspenden. Manuela Lenz von der Tafel in Neukirchen-Vluyn hatte Anfang Oktober von einem Aufnahmestopp gesprochen. „Wir haben Lebensmittelknappheit bei unserer Tafel. Wir wissen manchmal nicht, wie wir unsere Kunden noch versorgen sollen“, sagte sie.