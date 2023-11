Grafschafter Gymnasium in Moers Wie Europa ins Klassenzimmer kommt

Tag der offenen Tür Am Samstag, 18. November, 10 bis 14 Uhr öffnen sich die Türen des Gymnasiums. Neben einem Rundgang durch das Schulgebäude und Informationen zu den Säulen der fachlichen Arbeit gibt es eine Vielzahl an Aktionen und Attraktionen. So können die jungen Menschen Rhythmen trommeln, Schnupperunterricht zum Beispiel in Englisch oder Latein besuchen oder mit Minirobotern im Informatikraum hantieren. Es wird einen Escape-Room in einem Biologieraum und einen Ninjago-Parkour in der Sporthalle geben.