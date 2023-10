Therapeutisches Angebot in Moers Wie das Bewegungsbad gerettet werden könnte

Die angekündigte Schließung des Bewegungsbads im Gesundheitszentrum Niederrhein (GZN) am St.-Josef-Krankenhaus beschäftigt weiter die Politik. Wie berichtet, will die Klinik das Angebot zum 31. Dezember einstellen. Gespräche mit möglichen externen Anbietern liefen nach wie vor, konkrete Ergebnisse ständen aber noch aus, sagte Lisa Himbert, Sprecherin der GFO-Kliniken Niederrhein, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.