Krankenhaus in Moers Sie unterstützt krebskranke Menschen

Mit welcher Situation die Menschen auch zu ihr kommen, zwei Dinge liegen ihr besonders am Herzen: „Es ist mir wichtig, dass Patientinnen und Patienten eine Entlastung spüren, wenn sie unser Gespräch verlassen.“ Ein weiteres Anliegen: „Dass sie ihre Situation akzeptieren und trotz der Erkrankung ihr Leben gestalten.“ Daher bindet sie auch An- und Zugehörige mit in die Therapie ein. Ab dem nächsten Jahr möchte sie die Einzeltherapien um Gruppenangebote ergänzen und denkt dabei zum Beispiel an Gesprächskreise, in denen sich Betroffene untereinander austauschen können. „Ich möchte jede Patientin und jeden Patienten erreichen, um ihm oder ihr das Angebot unseres psychoonkologischen Dienstes machen zu können“, sagt Birgit Schiermeyer.