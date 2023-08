Soziales Projekt in Moers Aus Ackerland wird ein Gemüsegarten

Die Vorbereitungen erledigt Landwirt Laakmann in Absprache mit den Flächeneigentümern, den Geschwistern Marliese Brinkmann und Peter Kleinbongart, sowie der Stadt Moers. Was neudeutsch die Bezeichnung Urban Gardening trägt, könnte auch „Internationale Gärten“ heißen, ist sich Konrad Göke, SPD-Ratsherr, Vorsitzender des Sozialausschusses und Ideengeber, sicher. Das Projekt erlebt in der Form in Moers Premiere. „Eine tolle Idee, die wir sofort unterstützt haben“, sagt Marliese Brinkmann.