Bauarbeiten in Moers : Wichtige Verkehrsachse wird Sackgasse

Bauarbeiten in Moers

Die Wilhelm-Schroeder-Straße beginnt an der Trotzburg-Kreuzung (Bild) und verläuft bis zur Klever Straße am Rand der Innenstadt. Foto: kdi/archiv Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Weil die Enni Kanäle saniert, muss der motorisierte Durchgangsverkehr an der Wilhelm-Schröder-Straße vier Wochen lang umgeleitet werden. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren. Der Parkplatz am Friedrich-Ebert-Platz bleibt erreichbar.

Die Wilhelm-Schroeder-Straße zwischen dem Neuen Wall und der Klever Straße ist eine der Hauptverkehrsadern der Moerser Innenstadt und Adresse wichtiger Einrichtungen – wie des Gymnasiums Adolfinum, der Stadtbücherei und der Volkshochschule. Autofahrer müssen sich allerdings demnächst einige Wochen lang umorientieren, denn nach mehreren Reparaturen an Rohrbrüchen mit Einsturzgefahr wird die Enni Stadt & Service ab 4. Oktober die Schmutz- und Regenwasserkanäle unter der Wilhelm-Schroeder-Straße im Moerser Stadtzentrum umfassend sanieren. Wie schon im Januar, als eine routinemäßige Kamerauntersuchung im Vorfeld der Erneuerungsmaßnahme im Kreuzungsbereich zur Feldstraße einen Hohlraum aufspürte, muss die viel befahrene Straße der Lage des Kanals in der Fahrbahnmitte zwischen der Crusestraße und dem Ostring erneut rund vier Wochen gesperrt werden.

Vereinsfrühschoppen in Moers

Vereinsfrühschoppen in Moers : Wertschätzung und eine Weltpremiere

Sanierung der Bahnhofstraße – Enni startet in zweiten Bauabschnitt

Großbaustelle in Moers-Kapellen

Großbaustelle in Moers-Kapellen : Sanierung der Bahnhofstraße – Enni startet in zweiten Bauabschnitt

Wann die Bauarbeiten für neuen Kreislaufwirtschaftshof in Moers starten

Mehr Service und leichtere Entsorgung : Wann die Bauarbeiten für neuen Kreislaufwirtschaftshof in Moers starten

„Der Parkplatz am Friedrich-Ebert-Platz bleibt erreichbar und auch die Landwehrstraße können Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen weiter nutzen“, sagte Projektleiterin Diane Schiffer. „Da dort in der Kreuzung zur Wilhelm-Schroeder-Straße die Fahrbahn eingeengt ist, regelt hier aber eine Ampel den Verkehr.“