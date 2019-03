Wirtschaft in Moers: Werbedruck als Familiensache

Wirtschaft in Moers

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich besuchen die Firma Siebdruck Borkowitz im Gewerbegebeit Hülsdonk.

„Das Ende von Print ist abgesagt“, begrüßten Linda Gorzelany, Sebastian und Benedikt Keuck Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Jens Heidenreich in ihren renovierten Räumen im Gewerbegebiet Hülsdonk. Aus Siebdruck Borkowitz ist Anfang 2019 Borkowitz Medien geworden. Seit Januar sind die Gebrüder Keuck Teil des Unternehmens, das von der Erstellung von Printprodukten lebt. Durch den Zusammenschluss erweitert das Team sein bisheriges Portfolio: Von der Konzeption von Werbemaßnahmen, Online und Print, bis hin zur endgültigen Realisation ist nun fast alles möglich. Die Tochter der Gründer, Linda Gorzelany, ist ebenso in dem Gewerbe groß geworden, wie ihre beiden Geschäftspartner aus Straelen. Dort führt die Familie seit 1907 die Firma Keuck Medien, heute an zwei Standorten.